Врач рассказала, как отличить симптомы COVID-19 от ОРВИ

|
Мария Евстигнеева
1 129

Медик выделяет пять основных различий между заболеваниями.

Врач рассказала, как отличить симптомы COVID-19 от ОРВИ

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Отличить коронавирус от ОРВИ помогут симптомы, которые проявляются еще в начале заболевания. О пяти главных признаках COVID-19 рассказала «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По мнению эксперта, главными поводами для подозрения на коронавирус могут стать следующие показатели организма: потеря вкуса и обоняния, слабость и сильный сухой кашель. Также тревожным признаком будет повышенная температура тела. Кроме этого немаловажным симптомом будет ощущение нехватки воздуха.

При наличии у себя подобных признаков COVID-19 медик советует не затягивать с обращением в скорую помощь. Если же остались сомнения в виде заболевания, то диагностировать наличие или отсутствие коронавирусной инфекции поможет исследование с помощью ПЦР-теста.

Врач отмечает, что до сих пор не изобретено препаратов, способных излечить людей от коронавируса. Однако, для борьбы с симптомами заболевания медработники могут назначить лекарства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странностях, которые выявили ученые в заболеваемости COVID-19 среди аллергиков.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.62
0.71 87.07
0.66
Жара, тоска, мечты и раздражение: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 ...

Последние новости

14:49
Обматерившая постояльцев хозяйка гостиницы в Анапе потеряла бизнес
14:37
Не просто лень: как определить у себя профессиональное выгорание и предотвратить его
14:25
Моргенштерн попал под капельницу в собственный медовый месяц — видео
14:13
На Украине раскрыли стоимость оружия, способного уничтожить Крымский мост
14:00
«Мама, ты погибаешь?» — дочь Казьминой забеспокоилась из-за ее состояния
13:47
Простились: гроб с телом Гулбиса вынесли из траурного зала под аплодисменты — видео

Сейчас читают

Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
Источник назвал приоритетную версию причины самоубийства мэра Коломны
Перед смертью глава Коломенского района раскрыл причину суицида
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака