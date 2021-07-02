Врач рассказала, как отличить симптомы COVID-19 от ОРВИ

Отличить коронавирус от ОРВИ помогут симптомы, которые проявляются еще в начале заболевания. О пяти главных признаках COVID-19 рассказала «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По мнению эксперта, главными поводами для подозрения на коронавирус могут стать следующие показатели организма: потеря вкуса и обоняния, слабость и сильный сухой кашель. Также тревожным признаком будет повышенная температура тела. Кроме этого немаловажным симптомом будет ощущение нехватки воздуха.

При наличии у себя подобных признаков COVID-19 медик советует не затягивать с обращением в скорую помощь. Если же остались сомнения в виде заболевания, то диагностировать наличие или отсутствие коронавирусной инфекции поможет исследование с помощью ПЦР-теста.

Врач отмечает, что до сих пор не изобретено препаратов, способных излечить людей от коронавируса. Однако, для борьбы с симптомами заболевания медработники могут назначить лекарства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странностях, которые выявили ученые в заболеваемости COVID-19 среди аллергиков.