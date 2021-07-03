Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 июля

Общий фон предстоящей недели с 5 по 11 июля будет довольно напряженным. Основные противоречия могут проявиться в любовных отношениях и личной сфере. Возможен конфликт между стабильными, но уже приевшимися отношениями, и манящий новизной новых увлечений. Стремление сохранить стабильность может ощущаться как застой, а стремление к изменениям может завести слишком далеко. К тому же в течение недели снижается способность точно и логично мыслить. Это может приводить к ошибкам и просчетам — в том числе в деловой сфере.

Но это общая характеристика, а какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Эта очень энергичная неделя особенно хороша для занятий спортом, романтических и любовных событий и переживаний. Ожидается особое усиление сексуальности, привлекательности, притяжения к противоположному полу. Используйте эти энергии со смыслом и удовольствием. В то же время возможны конфликты с окружающими по принципиальным вопросам.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов на предстоящей неделе могут преследовать конфликты, раздражительность и эмоциональная неудовлетворенность. Особенно сильным может порой быть желание выплеснуть накопившийся внутри гнев. И все же ваша рассудительность и уравновешенность помогут вам справиться с большинством таких возникающих импульсов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит положительная неделя. Энергичность, активность, настойчивость, а также повышенная сексуальность и привлекательность для противоположного пола — все это поможет вам провести время со вкусом и удовольствием. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы получить как можно больше позитивных переживаний.

Рак — гороскоп на неделю

Основной лейтмотив недели для Раков — осознанность, глубокое понимание себя, своих потребностей и целей, готовность принимать важные решения. Воспользуйтесь энергиями этой недели для того, чтобы окинуть взором свою жизнь, утвердиться в том, что уже удалось, и наметить движение к новым целям. Не стоит рубить сплеча, просто создайте глубинное внутреннее намерение, связанное с новыми целями и планами.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит очень энергичная неделя. Вам будет требоваться особая активность — прежде всего физическая, чтобы реализовать избыток энергии. Иначе она может приводить к конфликтам, ссорам, раздражению. Одновременно усилится ваша способность к взаимодействию с противоположным полом, грациозность, элегантность. Неделя хороша для романтических, любовных и сексуальных приключений, особенно, если избежать ненужных излишеств.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя очень благоприятная. Вы ощущаете собранность, энергичность, вкус к новизне и готовность к изменениям. Все это поможет вам принять важные решения, которые могут заметно изменить вашу жизнь в будущем. В этот период осознанности ваши решения будут разумными и точными.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе испытают на себе противоречивые энергии. Часть недели может пройти в приятном, полезном и активном взаимодействии с окружающими. Однако другая часть может быть омрачена конфликтами, обидами и противоречиями. Также возможны перепады настроения и энергии. Лучше всего посвятить предстоящую неделю приятному общению, флирту, любовным и сексуальным переживаниям. И не вдаваться в принципиальные серьезные вопросы, которые могут разрушить приятную атмосферу.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе будет очень важно взвешивать все свои решения, поступки, реакции. Порой у вас могут проявляться сильные вспышки гнева и раздражения, а также эмоциональные перепады, неожиданные желания и потребности. Не спешите их проявлять вовне, посчитайте до десяти (а то и до 100), обдумайте все, взвесьте и примите осознанное решение. На предстоящей неделе осознанность — ключевой принцип для вас, чтобы не натворить ошибок.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень положительная. Вас ждет особый прилив энергии, способность активно и настойчиво действовать и одновременно находить компромисс с окружающими. Все это будет помогать вам в общении, и поднимет вашу самооценку. Неделя особенно благоприятна для взаимодействия с противоположным полом. Легко будут удаваться как знакомства, ухаживания, так и развитие отношений. Сексуальная сфера также обещает особый подъем.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит непростая неделя. Прежде всего будет сложно определиться с приоритетами, возможна расфокусировка внимания. В связи с этим могут возникать перепады энергии, когда непонятно, что делать, на чем сосредоточиться в первую очередь. Вы как будто не видите маршрут к своим долгосрочным целям, а без этого все остальные действия кажутся какой-то суетой.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев напряженная неделя. Возникает отчуждение с окружающими, неспособность найти компромисс и даже открытые конфликты. Особенно сложно протекает общение с противоположным полом. В личной жизни вероятны серьезные ссоры и обострение разногласий. Возможно на предстоящей неделе вам лучше побыть в одиночестве или сократить общение.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит позитивная неделя, когда они испытают внутренний покой и равновесие. Из этого состояния все будет казаться простым и понятным. Вам будет ясно, что нужно делать, куда двигаться, на чем сделать акцент. Отношения с окружающими улучшаются, так как они тоже чувствуют ваше ровное и спокойное внутреннее состояние. Неделя позволит вам расслабиться и отдохнуть от тревог и конфликтов.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака