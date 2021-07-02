Рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал 5-tv.ru о том, что ждет представителей каждого знака зодиака на неделе 5 по 11 июля. Эксперт постоянно предсказывает важные события в жизни звезд, а также многократно предугадывал мировые катастрофы. Редкий дар — видеть будущее при помощи рун, помогает ему предупреждать людей о возможных рисках, указывать им на неожиданные перемены в жизни.

Овен

Иса, перевернутый отал и эваз советуют в это время построить планы на будущее, будь то отдых и путешествия или работа и бизнес, составить тактику сотрудничества и далее действовать согласно им.

Телец

Эваз, дагаз и лагуз рекомендуют обратиться к своей интуиции для принятия верного решения и открытия новых возможностей. В то же время, в этот период рекомендуется выбирать мягкие обходные пути реализации ваших желаний.

Близнецы

Перто, эйваз и кено открывают отличные возможности для получения новых знаний, для развития личностного потенциала и роста в новых условиях. Однако в это время появляется возможность возникновения конфликтных ситуаций.

Рак

Альгиз, перевернутая вуньо и дагаз говорят о том, что несмотря на определенные мелкие неурядицы, это время хорошо может сказаться на ваших делах. Нужно действовать спокойно и решительно.

Лев

Райдо, эйваз, перевернутая феху предупреждают о том, что новые возможности могут быть связаны с материальными затратами. С другой стороны, это время хорошо подходит для развития самых разных новых возможностей.

Дева

Перевернутый лагуз, феху и перевернутая райдо рекомендуют обратить внимание на сферу своего финансового достатка и достижений. В это время вы можете как совершить ошибку, так и принять верное решение. Оно может скрываться в задуманных вами планах.

Весы

Хагалаз, гебо и турисаз предупреждают о возможных неожиданных обстоятельствах и непредсказуемом развитии событий. В первую очередь это может быть связано с взаимодействием с другими людьми.

Скорпион

Рерто, перевернутая беркана и турисаз советуют из выжидательной позиции переходить к более активной, требовательной к себе и более жесткой по отношению к окружающему миру.

Стрелец

Ансуз, перевернутая вуньо и перевернутый тейвазне не рекомендуют на этой неделе совершать какие-то активные действия и брать на себя важные задачи. Лучше посвятить это время анализу, накоплению сил и налаживанию контактов. Это может очень хорошо повлиять на будущее.

Козерог

Перевернутый уруз, турисаз и феху говорят, что ваша финансовая сторона, ваш материальный достаток сейчас может испытать как взлет, так и падение. И здесь необходимо принимать твердые решения и действовать активно, руководствуясь задачами приобретения нового потенциала.

Водолей

Перевернутый лагуз, хагалаз и перевернутая феху говорят о возможности неожиданных перемен в работе или бизнесе. Вам необходимо избавиться от обстоятельств, которые мешают вам развиваться и двигаться дальше. Проанализируйте ситуацию, потому как где-то здесь кроется ошибка.

Рыбы

Вуньо, перевернутая перто и тейваз дают возможности для достижений в разных сферах жизни. Однако они советуют внимательно отнестись к сфере распространения различного рода информации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя делать в Петров пост с 28 июня по 12 июля.