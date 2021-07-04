«С горя выпил»: в сети обсуждают выступление «пьяного» Порошенко после матча Украины

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Алиса Старжевская
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Сборная Англии накануне всухую разгромила команду Украины на Евро-2020.

Фото, видео: depositphotos / katatonia82; t.me @typical_ukr

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей вызвал видеоролик с участием Петра Порошенко. На нем бывший президент Украины комментирует разгромный проигрыш украинской сборной в матче с английской командой на Евро-2020. Видео со словами Порошенко сразу после игры появилось на его странице в Facebook. Многие решили, что на нем Порошенко запечатлен пьяным.

По мнению экс-главы государства, прошедший матч был не самым лучшим в истории футбола. Однако Порошенко продолжает оставаться с родной командой «и в радости, и в поражении».

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину», — сказал он.

Также Порошенко поблагодарил украинскую сборную «за наслаждение» в прошлом матче с командой Швеции. По словам политика, украинские футболисты по-настоящему боролись на всех этапах Евро-2020.

Пользователи сети обратили внимание на бессвязную речь бывшего президента, предположив, что Порошенко во время выступления был пьян. Комментаторы также не забыли «пройтись» по внешнему виду жены политического деятеля.

«Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже»;

«Петр Алексеевич, после сегодняшнего матча до сих пор нет мемов с вашим участием. Что-то тут не то»;

«Парочка — Петрусь и Варварочка», — писали они.

Однако среди пользователей были и те, кто поддержал Петра Порошенко, сославшись на переизбыток эмоций.

«Может он был на эмоциях! Ну и что? Мы с вами клуб трезвости что ли? Выходной! Эмоции», — подытожили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джонсон и Зеленский высказались о разгромном поражении Украины в матче с Англией.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020
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