«С горя выпил»: в сети обсуждают выступление «пьяного» Порошенко после матча Украины
Сборная Англии накануне всухую разгромила команду Украины на Евро-2020.
Фото, видео: depositphotos / katatonia82; t.me @typical_ukr
Неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей вызвал видеоролик с участием Петра Порошенко. На нем бывший президент Украины комментирует разгромный проигрыш украинской сборной в матче с английской командой на Евро-2020. Видео со словами Порошенко сразу после игры появилось на его странице в Facebook. Многие решили, что на нем Порошенко запечатлен пьяным.
По мнению экс-главы государства, прошедший матч был не самым лучшим в истории футбола. Однако Порошенко продолжает оставаться с родной командой «и в радости, и в поражении».
«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину», — сказал он.
Также Порошенко поблагодарил украинскую сборную «за наслаждение» в прошлом матче с командой Швеции. По словам политика, украинские футболисты по-настоящему боролись на всех этапах Евро-2020.
Пользователи сети обратили внимание на бессвязную речь бывшего президента, предположив, что Порошенко во время выступления был пьян. Комментаторы также не забыли «пройтись» по внешнему виду жены политического деятеля.
«Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже»;
«Петр Алексеевич, после сегодняшнего матча до сих пор нет мемов с вашим участием. Что-то тут не то»;
«Парочка — Петрусь и Варварочка», — писали они.
Однако среди пользователей были и те, кто поддержал Петра Порошенко, сославшись на переизбыток эмоций.
«Может он был на эмоциях! Ну и что? Мы с вами клуб трезвости что ли? Выходной! Эмоции», — подытожили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джонсон и Зеленский высказались о разгромном поражении Украины в матче с Англией.
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