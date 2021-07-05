Никита Пресняков заявил о нежелании признавать свои гены

Музыкант, внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, получивший главную роль в спектакле «Безымянная звезда» Губернского театра, заявил, что ему не нравится, когда его таланты и успехи объясняются наследственностью.

О том, что у молодого человека хорошие гены и поэтому он якобы отменно чувствует, ранее высказывался худрук театра — Сергей Безруков, но Преснякову-младшему это не понравилось.

«Это вовсе не гены, а работа! Скажу как есть, мне очень не нравится, когда люди ссылаются на гены, про кого бы ни шла речь. Например, мне отец в детстве ставил хорошую музыку, благодаря чему у меня развился хороший вкус. А дальше у меня самого появился интерес к музыке, хотя, в свои 15-16 лет я отвратительно пел, просто ужасно», — рассказал он Tele.ru.

Далее парень стал все больше заниматься музыкой, с другом по школе сначала пел в караоке. Через какое-то время приложив старания, Никита смог спеть «Богемскую рапсодию» Queen, а через несколько лет собрать свою группу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Никиты Преснякова сравнила сына c принцем Гарри.