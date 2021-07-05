Как по дате рождения определить совместимость с партнером и общее будущее?

Бывает, что отношения длятся годами, а влюбленные бесконечно мучаются вопросом о том, насколько гармоничен их с партнером союз. Оказывается, узнать, подходите ли вы с избранником друг другу, можно по дате рождения. Несложные вычисления помогут выявить совместимость. По словам астролога Вадима Безделева, нейроцифрология — один из главных инструментов, которые помогают грамотно выстраивать любовные отношения.

Эксперт создал авторскую систему, с помощью которой можно выяснить, какое совместное будущее ждет вас и вашего партнера. Как отмечает издание Лиза, для этого необходимо вывести число судьбы каждого. Чтобы его получить, нужно сложить все цифры, составляющие дату рождения.

Рассмотрим на примере следующих чисел: 08.11.1996 и 20.06.1992. Складываем все цифры до тех пор, пока не придем к однозначному числу. Выглядит это следующим образом:

0+8+1+1+1+9+9+6=35; 3+5=8.

2+0+0+6+1+9+9+2=29; 2+9=11; 1+1=2.

8 и 2 — это числа судьбы каждого партнера, теперь необходимо сложить указанные цифры, чтобы получить общее число вашей пары. Значение также нужно подвести к однозначному.

8+2=10; 1+0=1.

Номер 1

В этой паре отношения гармоничные, со стороны партнеров нет манипуляций и эмоциональных качелей. Однако, влюбленным свойственны нечастые ссоры. Иногда во время сильного конфликта они могут наговорить другу нелицеприятных фраз. Возлюбленные любят доказывать свою правоту, что нередко провоцирует ссоры. Стоит учитывать, что в отношениях не должно быть борьбы за первенство. При этом вспыльчивые партнеры обычно быстро находят путь к примирению.

Номер 2

В этом союзе отношения наполнены гармонией и самоуважением и совсем лишены эгоизма. Они копят в себе обиды и не таят злобы, все конфликты они решают быстро и без скандалов. Партнерам проще уступить друг другу, чтобы не провоцировать своего любимого человека. Они всегда прислушиваются к друг другу, готовы поддержать в трудную минуту. По праву можно сказать, что в этих отношениях избранникам легче всего добиться взаимопонимания.

Номер 3

Кажется, что в этой паре все пронизано нежностью и лаской. Однако, такое впечатление эти влюбленные производят только на первый взгляд. В этом союзе большие проблемы с доверием. Партнеры постоянно ревнуют друг друга, а это уже может спровоцировать измену. Чтобы любовные отношения не закончились слишком быстро, стоит обсудить эту проблему.

Номер 4

Эти отношения наполнены любовью и взаимоуважением. Партеры не терпят эгоизма. Если кто-то из возлюбленных начнет «тянуть одеяло на себя», то конфликт неизбежен. Тем не менее партнеры настроены на поддержание здоровой атмосферы. Что действительно может помещать этим отношениям продлится долго, так это зависимость от общественного мнения. Партнерам нужно понять, что мнение окружающих в их союзе не должно играть никакой роли.

Номер 5

Развитию этих отношений мешает эгоизм партнеров. Излишняя любовь к себе и нежелание слушать друг друга может привести к расставанию. Еще один камень преткновения, который может разрушить этот союз — разногласия в интимном вопросе. Какие бы темпераментными не были влюбленные, им надо научится прислушиваться к желаниям друг друга. Иногда в этой паре встречаются ярые противники экспериментов в постели. Пора избавляться от предрассудков на тему секса, чтобы сделать свою интимную жизнь ярче и разнообразнее.

Номер 6

Это союз может побороться за титул самых идеальных отношений. Он пронизан любовью, доверием и взаимным уважением. Партнеры с особой нежностью и вниманием заботятся друг о друге. Они очень близки на ментальном уровне. Такие отношения из года в год становятся только крепче, а любовь становится все сильнее.

Номер 7

У этой пары много общего, интересы влюбленных совпадают практически во всем. У них всегда есть любимый фильм, который они готовы пересматривать в сотый раз. Однако надо понимать, что время вместе надо проводить дозировано. Партнерам нужно хотя бы иногда проводить выходные порознь, каждому нужно личное пространство. Если влюбленные будут неразлучны 24 часа в сутки и семь дней в неделю, очень велика вероятность, что они быстро друг другу наскучат.

Номер 8

В этих отношениях партнеры нередко прибегают к манипуляциям. Чрезмерное влияние со стороны одной из половинок может разрушить этот крепкий союз. Поэтому партнерам стоит проявлять побольше уважения друг к другу. Они должны научиться слушать друг друга. А вот в интимном плане в этой паре проблем точно нет. В вопросах секса партеры забывают о своем эгоизме, чтобы доставить удовольствие любимому человеку.

Номер 9

Эти отношения пропитаны уважением и заботой. Влюбленные полностью доверяют друг другу. На первое место партеры ставят комфорт своей второй половинки. Однако в этих отношениях иногда возникают ссоры. Виной тому склонность партнеров строить иллюзии и витать в облаках. По возращению в реальность они сталкиваются с проблемами и трудностями.

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