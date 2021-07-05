Затянуло течением: Список погибших на пляже в Анапе
Три человека, включая ребенка, утонули на необорудованном пляже в селе Витязево.
Фото: Depositphotos / hydromet
Три человека, включая несовершеннолетнего, утонули в море на побережье Анапы. Трагедия произошла в селе Витязево на необорудованном для купания пляже. В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших:
- Егор, 12 лет;
- Андрей А., 37 лет;
- Анатолий Ч., 43 года.
По предварительным данным, купавшегося в море мальчика 2008 года рождения затянуло опасное прибрежное течение «тягун». Заметив это, на помощь ребенку поспешили отец и его друг. Однако взрослые тоже не смогли справиться с течением и погибли. Сообщается еще о троих мужчинах, которые бросились на помощь тонущим. Сейчас ведутся их поиски.
В оперштабе региона отмечают, что погибшие нарушили запрет на купание, введенный из-за неблагоприятных погодных условий.
«Из-за непогоды временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей, в результате погибли три человека», — приводит ТАСС сообщение штаба.
Прокуратура Краснодарского края по факту случившегося организовала проверку. На месте происшествия работают следователи регионального Следственного комитета.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, две школьницы и взрослый мужчина утонули в реке Иртыш в Омской области. Сообщается, что отдыхающие на берегу заметили в воде группу подростков, подающих сигналы о помощи. Мужчина бросился спасать трех тонущих школьниц, ему удалось вытащить на берег одну из них. В попытке помочь двум другим девочкам мужчина погиб вместе с ними.
Читайте также
25%
-0.08 87.00
-0.03
Нашли ошибку?