Затянуло течением: Список погибших на пляже в Анапе

Три человека, включая несовершеннолетнего, утонули в море на побережье Анапы. Трагедия произошла в селе Витязево на необорудованном для купания пляже. В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших:

Егор, 12 лет; Андрей А., 37 лет; Анатолий Ч., 43 года.

По предварительным данным, купавшегося в море мальчика 2008 года рождения затянуло опасное прибрежное течение «тягун». Заметив это, на помощь ребенку поспешили отец и его друг. Однако взрослые тоже не смогли справиться с течением и погибли. Сообщается еще о троих мужчинах, которые бросились на помощь тонущим. Сейчас ведутся их поиски.

В оперштабе региона отмечают, что погибшие нарушили запрет на купание, введенный из-за неблагоприятных погодных условий.

«Из-за непогоды временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из необорудованных для отдыха пляжей, в результате погибли три человека», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Прокуратура Краснодарского края по факту случившегося организовала проверку. На месте происшествия работают следователи регионального Следственного комитета.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, две школьницы и взрослый мужчина утонули в реке Иртыш в Омской области. Сообщается, что отдыхающие на берегу заметили в воде группу подростков, подающих сигналы о помощи. Мужчина бросился спасать трех тонущих школьниц, ему удалось вытащить на берег одну из них. В попытке помочь двум другим девочкам мужчина погиб вместе с ними.