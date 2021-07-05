«Сплошная пелена»: самолет взлетел с затопленной полосы в аэропорту Сочи — видео

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Георгий Иванов
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Жителей Черноморского побережья предупредили о подтоплениях и возможной эвакуации из-за выхода рек из берегов.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; Mk.ru

Если танки грязи не боятся, то самолеты явно не пугает наводнение. В аэропорту в Сочи пассажирский лайнер осуществил взлет с взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая из-за сильнейших ливней и шторма стала больше похожа на полноводную реку.

Инцидент запечатлели пассажиры другого воздушного судна, ожидавшего на ВПП своей очереди. На кадрах видно, как самолет набирает скорость по водному потоку, а из-под шасси вырывается мощный шлейф брызг.

«Погода испортилась молниеносно, над аэропортом сгустились тучи, стало темно, как поздним вечером. Начались задержки рейсов, сами самолеты взлетали с мокрых полос. Еще около 15 минут после взлета была сплошная пелена с нулевой видимостью», — приводит слова очевидца «МК».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за наводнения, вызванного аномальными ливнями, в Крыму эвакуировали более 160 человек. В регионе введен режим ЧС.

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