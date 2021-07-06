«Неистовые»: Сафронов обвинил Проклову в причастности к крушению памятников Табакову

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Виктория Андреева
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Знаменитый художник считает, что одним ненужным признанием 67-летняя актриса испортила репутацию гения.

«Неистовые»: Сафронов обвинил Проклову в причастности к крушению памятников Табакову

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Художник Никас Сафронов обвинил Елену Проклову в ужасах, творящихся с памятниками почившего Олега Табакова. Творец считает, что из-за секс-откровений звезды некогда ярые поклонники актера натурально сошли с ума: стали громить и жечь все, что с ним связано. Никакой логики и оправданий — жуткий хаос.

Хорошо известно, что о домогательствах со стороны «легендарного артиста» Проклова рассказала в эфире программы на федеральном канале. Она рыдала, делясь интимными подробностями, но имени обидчика называть не стала. Впрочем, сведений о проектах растлителя, его заслугах и рангах было достаточно, чтобы публика обвинила во всем Олега Табакова, неоднократно сотрудничавшего со звездой.

Сафронов считает, что Проклова совершила огромную ошибку, заявив миру о личных проблемах спустя 50 лет. Хоть сама она представила это, как заботу о юных особах, мечтающих о карьере в кино, получилось все с точностью до наоборот. Откровения актрисы побудили в людях ненависть и злобу.

«Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении, не сказала о ком, о чем, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней! Это может быть вымысел, фантазия, литературный образ. Все может быть домыслено по сценарию для программы. Но люди неистовые, идут крушить, ломать», — поделился мнением с ФАН Никас Степанович.

Олег Табаков (слева) в роли Искремаса и Елена Проклова (справа) в роли Крыси на съемках кинофильма "Гори, гори, моя звездаОлег Табаков (слева) в роли Искремаса и Елена Проклова (справа) в роли Крыси на съемках кинофильма «Гори, гори, моя звезда».РИА Новости / РИА Новости

Сафронов сравнил покойного Табакова с сидящим в заключении кинопродюсером Харви Вайнштейном. Художник напомнил, что американец получил 23 года тюрьмы за то, что несколько десятков женщин, порой, совершенно незнакомых, обвинили его в изнасилованиях. Настоящая трагедия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Елена Проклова неожиданно для всех простила своего растлителя.

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