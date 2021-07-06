Эффект невидимки: какое сенсационное средство от комаров изобрел школьник

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Идеей подростка из Казани заинтересовались ученые.

Фото, видео: Depositphotos / darvale; 5-tv.ru

Буквально все регионы сейчас атаковали хищники, скрыться от которых практически невозможно. Российские города наводнили комары. Неожиданный способ стать невидимым для насекомых предложил школьник из Казани. Простым, но невероятно эффективным изобретением уже заинтересовались ученые. А идею старшекласснику подсказали… зебры.

Вместе с учителем физики лицеист выяснил: комары практически не кусают зебр! У насекомых- дальтоников от расцветки кружится голова! Открытие уже оценили мировые ученые и подтвердили: схема рабочая.

Алиса Паршакова встретилась с юным гением. Подробности в репортаже. 

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