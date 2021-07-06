«Будто попала в шоу-бизнес»: Меган Маркл посоветовали обратиться к психиатру

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Карина Исхакова
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Скандальное интервью принца Гарри с женой Опре Уинфри обернулось против них.

«Будто попала в шоу-бизнес»: Меган Маркл посоветовали обратиться к психиатру

Фото: www.globallookpress.com / Paul Marriott via www.imago-imag

Жена принца Гарри Меган Макрл вновь спровоцировала волну негатива в свой адрес. Британская журналистка Пенни Джунор посоветовала герцогине Сассекской обратиться к психиатру. Недавно Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством. Такое признание возмутило Джунор. 

«Ей следовало бы поделиться своими суицидальными мыслями с психиатром, а не в шоу Опры Уинфри. Такие откровения не должны транслироваться на широкую публику. Это то, что должно происходить на кушетке у психиатра», — сказала Пенни Джунор на съемках документального фильма «Гарри и Уильям: что пошло не так?».

Британская журналистка обвинила Меган Маркл в том, что она сделала членов несчастными. Об этом сообщает Ok-Magazine. По мнению Пенни Джунор, герцогиня Сассекская вела себя, так будто бы она общается с другими знаменитостями.

«Изначально герцогиня вела себя так, как будто попала в шоу-бизнес и имеет дело с поп-звездами. Но члены королевской семьи — не поп-звезды. Эти люди на службе у нашего государства», — продолжила Джунор.

Громкое заявление Меган Маркл в интервью — не единственное, что вызвало негодование общественности. Новая книга герцогини Сассекской, рассказывающая о трепетных отношениях принца Гарри с сыном Арчи, пришлась не по нраву читателям. За первую неделю старта продаж литературного произведения «The Bench» («Скамейка» — Прим.ред.) было продано всего 3212 экземпляров.

Примечательно, что королевская семья также никак не поддержала выход литературного произведения Меган Маркл и заострила внимание на фотокниге Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма выпустила альманах Hold Still: A Portrait of Our Nation. В книге собраны портреты британцев, сражающихся с пандемией COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри продолжает «враждовать» с Уильямом после визита в Лондон.

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