«Будто попала в шоу-бизнес»: Меган Маркл посоветовали обратиться к психиатру

Жена принца Гарри Меган Макрл вновь спровоцировала волну негатива в свой адрес. Британская журналистка Пенни Джунор посоветовала герцогине Сассекской обратиться к психиатру. Недавно Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством. Такое признание возмутило Джунор.

«Ей следовало бы поделиться своими суицидальными мыслями с психиатром, а не в шоу Опры Уинфри. Такие откровения не должны транслироваться на широкую публику. Это то, что должно происходить на кушетке у психиатра», — сказала Пенни Джунор на съемках документального фильма «Гарри и Уильям: что пошло не так?».

Британская журналистка обвинила Меган Маркл в том, что она сделала членов несчастными. Об этом сообщает Ok-Magazine. По мнению Пенни Джунор, герцогиня Сассекская вела себя, так будто бы она общается с другими знаменитостями.

«Изначально герцогиня вела себя так, как будто попала в шоу-бизнес и имеет дело с поп-звездами. Но члены королевской семьи — не поп-звезды. Эти люди на службе у нашего государства», — продолжила Джунор.

Громкое заявление Меган Маркл в интервью — не единственное, что вызвало негодование общественности. Новая книга герцогини Сассекской, рассказывающая о трепетных отношениях принца Гарри с сыном Арчи, пришлась не по нраву читателям. За первую неделю старта продаж литературного произведения «The Bench» («Скамейка» — Прим.ред.) было продано всего 3212 экземпляров.

Примечательно, что королевская семья также никак не поддержала выход литературного произведения Меган Маркл и заострила внимание на фотокниге Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма выпустила альманах Hold Still: A Portrait of Our Nation. В книге собраны портреты британцев, сражающихся с пандемией COVID-19.

