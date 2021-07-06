Звезда «Горячев и другие» Игорь Бочкин госпитализирован в московскую клинику
| Карина Бернтгольц Общество Срочная новость 1 062
Звезда готовится к операции.
Фото: ТАСС / Гутерман Михаил
Российский актер Игорь Бочкин госпитализирован в московскую клинику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда отечественных сериалов готовится к плановой операции по замене тазобедренного сустава Информация о его состоянии уточняется.
Игорь Бочкин — знаменитый актер театра и кино. Он служил в Московском драматическом театре имени Пушкина и Московском драматическом театре. Среди его известных кинокартин «Горячев и другие», «Петрович», «Челночницы», «Бешеная» и «Склифосовский».
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