Силы ПВО России уничтожили 245 украинских беспилотников за день

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным министерства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

Кроме того, средства ПВО поразили воздушные цели над Краснодарским и Пермским краями, Республикой Крым, Башкортостаном, Ханты-Мансийским автономным округом и акваторией Черного моря.

Территория России регулярно подвергается атакам ВСУ с начала СВО, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Украинские боевики используют беспилотники и ракеты, целями ударов становятся мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате ракетного обстрела сельхозпредприятия со стороны ВСУ погибли три человека. Еще четверо жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.

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