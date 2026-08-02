«Буду приходить и бить»: напавшая на вдову ветерана в Приморье обещала вернуться

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 113 0

Причиной конфликта стало наследство.

Что известно о нападении на пенсионерку в Приморье

Фото: 5-tv.ru

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Избившая пенсионерку в Приморье падчерица пообещала вернуться

Избившая вдову ветерана Великой Отечественной войны в Приморье падчерица пригрозила сделать это снова. Об этом 5-tv.ru рассказала племянница пострадавшей Светлана.

«Она ударила тетю в лицо, тетя еще ударилась о стену и потеряла сознание. Ну, быстро, правда, очнулась. Та увидела, что она очнулась, ударила во второй раз и сказала: „Раз ты не поняла, чего я от тебя хочу, я буду к тебе приходить — бить тебя, пока ты не согласишься“. И ушла», — сообщила родственница.

По словам Светланы, конфликт произошел из-за доли в доме, который после смерти ветерана Великой Отечественной войны отошел по наследству в равных частях его вдове и дочери от первого брака. Племянница утверждает, что наследница многие годы не появлялась, а затем пришла и потребовала выдать ей 1,5 миллиона рублей за долю или согласиться на продажу дома.

«Она просто ворвалась в дом, получается, влетела как ураган, начала орать, стучать там кулаками, требовать с моей тети полтора миллиона», — сказала Светлана.

Она также утверждает, что женщина ранее приходила к отцу только для того, чтобы требовать деньги. Кроме того, по словам родственницы, еще при жизни ветерана дочь неоднократно устраивала конфликты в семье и обращалась в правоохранительные органы с заявлениями на его супругу, говорила, что та якобы его бьет.

О нападении стало известно 2 августа. Как писал 5-tv.ru, после произошедшего вдову ветерана доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга, растяжение и телесные повреждения.

Родственники пенсионерки хотят добиться справедливого наказания для нападавшей. Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге пассажир избил слабослышащего пенсионера после сделанного ему замечания. По словам очевидцев, конфликт произошел на конечной остановке, где мужчина отказался покидать автобус.

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