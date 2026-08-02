Плата за бесконечный скроллинг: врач предупредил о синдроме «смартфонной кисти»

Невролог Мацокин: долгий скроллинг может привести к боли и онемению пальцев

Длительное использование смартфона одной рукой может привести к появлению боли, онемению пальцев и снижению подвижности. О так называемой «смартфонной кисти» в беседе с 5-tv.ru рассказал невролог Игорь Мацокин.

По словам специалиста, это состояние не является классическим синдромом запястного канала, который часто возникает при работе с компьютерной мышью. Однако оно все чаще встречается у молодых людей из-за постоянного использования смартфонов.

Врач отметил, что проблема связана с длительным удержанием телефона в одном положении и однообразными движениями большого пальца при скроллинге.

«Смартфонная кисть — это плата за удобный хват этого смартфона и бесконечный скроллинг», — пояснил Мацокин.

По словам невролога, негативный эффект проявляется из-за нескольких факторов. Один из них — болезнь де Кервена, при которой воспаляются сухожилия у основания большого пальца из-за постоянных повторяющихся движений.

Еще одна проблема связана с давлением на локтевой нерв в области ладони. Когда человек удерживает смартфон, опирая его на мизинец и край ладони, может возникать онемение мизинца и безымянного пальца.

«Отсюда как раз-таки это ощущение онемения мизинца и безымянного пальца. Уже появился термин «айфон-мизинец», — отметил врач.

Кроме того, у некоторых людей развивается стенозирующий лигаментит — так называемый «щелкающий палец», когда сухожилие перестает нормально скользить и палец разгибается с характерным щелчком.

Мацокин подчеркнул, что кисть человека рассчитана прежде всего на силовой хват, а не на длительное нахождение в статическом напряжении с минимальной амплитудой движений.

«Наша кисть разработана именно для силового хвата и удержания. А здесь мы находимся в изометрическом напряжении с крохотной амплитудой», — сказал специалист.

По словам врача, неприятные ощущения могут проявляться не во время использования телефона, а спустя некоторое время — например, ночью в виде жжения или онемения. Главный способ профилактики, отметил специалист, — периодически давать кистям отдых и не подвергать их длительной однообразной нагрузке.

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