Один ребенок погиб, двое ранены: дрон ударил у детской площадки под Белгородом

Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки в Белгородской области

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, беспилотник ВСУ ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка.

«В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — отметил Шуваев, выразив соболезнования семье погибшей.

Пострадали еще два ребенка. Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Также различные травмы зафиксированы у 9-летней девочки. Обе госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул Шуваев.

Днем 2 августа при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области погибли три человека, четыре пострадали. Украинские боевики ударили по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе.

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