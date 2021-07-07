«Ни денег, ни имущества»: пасынок Джигарханяна рассказал о полученном наследстве

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Георгий Иванов
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Большую часть состояния подобрала под себя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская еще в годы брака с актером.

«Ни денег, ни имущества»: пасынок Джигарханяна рассказал о полученном наследстве

Фото: Известия / Алексей Майшев

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался еще осенью 2020 года, однако вопрос о разделе его имущества окончательно решается только сейчас. Впрочем, как оказалось, делить особо нечего.

Пасынок актера Степан Джигарханян — единственный прямой наследник, он специально прилетел из США, чтобы уладить все юридические тонкости и поучить все, что полагается ему по праву. А из всего былого роскошества осталась лишь однокомнатная квартира в подмосковном Глухово. Ее стоимость оценивается в пределах 11 миллионов рублей.

«Ничего нет. Я и не собираюсь подавать в суд и за что-то бороться. А ведь я — единственный наследник. За полгода никто больше не объявился», — признался он в эфире «Первого канала».

При этом Элина Мазур, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской, последней супруги Джигарханяна, утверждает, что до недавнего времени недвижимость была оформлена на пианистку, но ее удалось уговорить оставить актеру хоть что-нибудь.

«Виталина подделала документы купли-продажи, а потом отдала имущество через договор дарения. Так что квартира в конце жизни Джигарханяна принадлежала ему. И единственный человек, которого он упоминал, был Степан. Но Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего. Ни денег, ни имущества, никаких золотых цепей», — рассказала Элина Мазур.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Цымбалюк-Романовская призналась, что к ней приходит призрак Джигарханяна.

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