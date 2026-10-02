«Это фантазия»: защита Седоковой опровергла, что все квартиры были куплены Тиммой

Адвокат Седоковой опровергла, что все квартиры были куплены на деньги Тиммы

Утверждения о том, что все квартиры Анны Седоковой были приобретены за счет средств Яниса Тиммы, являются фантазией. Об этом адвокат певицы Светлана Стукалова рассказала в беседе с 5-tv.ru после очередного заседания суда.

По словам юриста, до заключения брака и у Седоковой, и у Тиммы уже было собственное имущество.

«Это фантазия. Понимаете, очень много фантазии. Я вам скажу так. Перед тем, как они вступили в брак, Седокова и Янис Тимма, у них у всех было свое добрачное имущество. И у одного, и у другого было добрачное имущество», — сказала Стукалова.

Она добавила, что супруги долгое время находились в США, а имуществом, приобретенным до брака, распорядились в брачном договоре.

По словам адвоката, часть объектов впоследствии продавалась и переоформлялась, а полученные средства тратились на нужды семьи.

«Какая-то часть имущества, естественно, кому было удобно, кто сюда прилетал, она переоформлялась, продавалась, и все эти деньги семьей были потрачены», — отметила она.

Стукалова также заявила, что имущество имелось не только у Тиммы, но и у Седоковой, и объекты певицы, по ее словам, также продавались в период брака.

Адвокат подчеркнула, что все эти обстоятельства еще предстоит исследовать в суде. При этом она выразила уверенность, что даже в случае доказательства иной версии событий срок исковой давности уже пропущен.

«Это все еще является предметом доказательств, все еще будет исследоваться, все еще будет рассматриваться, но, повторюсь, что даже если, предположим, будет доказано иное, в чем я очень глубоко сомневаюсь, срок исковой давности пропущен», — сказала Стукалова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова не явилась на судебное заседание по иску семьи ее покойного бывшего супруга Яниса Тиммы.

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