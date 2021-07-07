«Лучшее время в моей жизни»: Лопес раскрыла, как развивается их роман с Аффлеком

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Георгий Иванов
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Знаменитая пара воссоединилась после многолетнего перерыва в отношениях.

«Лучшее время в моей жизни»: Лопес раскрыла, как развивается их роман с Аффлеком

Фото: Depositphotos / s_bukley

Вокруг возобновления романа между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком после многолетнего перерыва слухи стали ходить очень давно, новость об этом была из разряда сенсаций.

Теперь же, когда звездная пара публично и официально объявила о воссоединении, поклонники жаждут подробностей. Дженнифер Лопес не первый день на сцене и знает, как угодить фанатам, поэтому охотно дает интервью различным СМИ, где рассказывает о том, как изменилась ее жизнь после своеобразного камбэка в прошлое.

«Я очень счастлива. Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Я обожаю всю любовь, что сейчас встречается на моем пути, все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали: сейчас самое лучшее время в моей жизни», — приводит Starhit.ru одну из ее цитат.

Артистка призналась, что некоторое до сих пор не верят в серьезность их с Аффлеком чувств, продолжая думать, что все это лишь рекламный ход.

Слухи о воссоединении Бена и Дженнифер начали ходить после того, как Лопес официально разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аффлек и Лопес провели вместе отпуск, а вернувшись с отдыха певица тут же отправилась на свидание с бывшим мужем певцом Марком Энтони, с которым прожила в браке почти десять лет.

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