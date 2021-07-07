«Будем добиваться оправдания»: адвокат Моргенштерна ответил на решение суда

Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, который назначил рэперу Алишеру Моргенштерну административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат знаменитости Сергей Жорин считает, что результат ожидаемый.

«Мой опыт подсказывает, что по резонансным делам решение нижестоящих судов согласуется с городом, но есть определенные подвижки. Будет это дело рассмотрено, как того требует закон», — пояснил он.

Суд также отказал в допросе свидетелей со стороны защиты. Но адвокатский опрос с их показаниями все же приобщили к делу.

«Мосгорсуд не интересовало, что фразы, которые наркополицейские посчитали пропагандой поет не Моргенштерн, владельцем YouTube-канала тоже является не Моргернштерн. В материалах дела есть противоречащие лингвистические экспертизы. Складывается ощущение, что решение было уже понятно», — сообщил Жорин 5-tv.ru.

Все ходатайства, которые были заявлены в суде первой инстанции заявлены снова, их удовлетворили частично.

«Будем обжаловать решение и добиваться полного оправдания Алишера», — пояснил он.

Сам Моргенштерн на заседание не явился. Его интересы представлял адвокат конторы «Жорин и партнеры» Александр Никитин.

О пропаганде запрещенных препаратов в творчестве рэпера заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она обратилась в органы с просьбой провести проверку треков рэпера. УНК ГУВД Москвы возбудило административное дело по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», в рамках которого и была проведена данная экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моргенштерн попал под капельницу в собственный медовый месяц.