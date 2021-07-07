Гоголь без головы и «Голгофа» Булгакова: мистические истории Новодевичьего кладбища

Минувший понедельник ознаменовался большой трагедией. Ушел из жизни еще один выдающийся деятель искусства — оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Близкие люди уже решили, где похоронят звезду кинематографа. Последним пристанищем гения станет Новодевичье кладбище. Его могила будет рядом с почившим актером Василием Лановым.

Дочь Меньшова призналась, что выбор места захоронения был неслучаен. Выяснилось, что будучи юным Владимир Валентинович часто приходил на Новодевичье кладбище столицы, чтобы насладиться его неповторимой атмосферой. Тем, в земле, десятилетиями лежали останки великих творцов. И вот теперь Меньшов станет одним из них…

Об уникальности московского погоста, где нет места суете и страху, о его мистических тайнах рассказывает 5-tv.ru.

Захороненная дважды

Хоронить безвременно почивших на территории Новодевичьего монастыря начали еще в XVI веке. Потому к началу двадцатого столетия там почти не осталось свободного места — кладбище пришлось расширять. Происходило это неоднократно, сейчас площадь погоста составляет около восьми гектаров. Погребенных — порядка 26 тысяч человек. У каждого — своя история.

Начнем, пожалуй, с драматической актрисы Малого театра Марии Ермоловой. Она не могла найти свой последний приют несколько лет. Заслуженную артистку Имперских театров, умершую 12 марта 1928 года, изначально похоронили на территории храма в старом селе Владыкино. Но незадолго до войны ее прах перенесли на знаменитое московское кладбище.

Марии Ермоловой поставили памятник, который украшен ее профилем и прикрытой плащаницей урной. Однако официальных документов о ее перемещении до сих пор никто не видел.

Гоголь без черепа

Одна из самых странных историй Новодевичьего кладбища — тайное похищение головы драматурга Николая Гоголя. Изначально его, как и Ермолову, похоронили в другом месте — на территории Данилова монастыря. Но потом решили провести эксгумацию и положить по соседству с гениями того же уровня.

В какой именно момент исчез череп писателя — так и осталось загадкой. Вместо него лежала голова другого человека. По слухам, к краже останков творца мог быть причастен купец Александр Вахрушин. Он якобы поместил трофей в стеклянный сундук и украсил его серебром.

Считается, что один из потомков торговца пытался вернуть голову писателя на место, передав ее через какого-то моряка. Но факт остается фактом: черепа по-прежнему нет на месте. За его нахождение даже обещают дать вознаграждение.

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Отметина Чехова

Примечательно и то, как хоронили великого писателя Антона Чехова. Хорошо известно, что гений скончался от тяжелых последствий туберкулеза в Германии. Его тело переправляли на родину в вагоне поезда, где обычно транспортировали устриц. Прозаика положили рядом с могилой его отца и оставили странную метку: древнее графическое изображение христианского креста.

Последний диалог

На Новодевичьем кладбище также захоронены автор памятника «Рабочий и колхозница» Вера Мухина и ее супруг-хирург Алексей Замков. На монументе, возвышающемся над могилой мужчины, сделали надпись: «Я отдал людям все». Женщина умерла на 11 лет позже возлюбленного. На ее постаменте красуется продолжение фразы: «… И я тоже».

Грешник Булгаков

Хорошо известно, что Михаил Булгаков был не только писателем, но и врачом. Он так искусно разбирался в человеческих натурах, что все его произведения получались очень глубокими. Речь идет, в том числе о легендарном романе «Мастер и Маргарита», где творец упоминает о мучениях Иисуса Христа. Не оставила эта тема его и после смерти.

На могиле Булгакова установлен памятник в форме камня — его называют «Голгофа» за схожесть с горой, на которой распяли сына Божьего. По легенде, раньше кусок черноморского гранита лежал на месте захоронения Гоголя, потом его передали на хранение в мастерскую кладбища. Там его спустя какое-то время нашла вдова Михаила Афанасьевича, выкупила и приказала установить на могиле мужа, напоминает «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по мнению дочери Владимира Меньшова, режиссер отреагировал бы, узнав, что его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с гениями.