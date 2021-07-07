«Ешкин кот!» — дочь представила реакцию Меньшова на выбор места на кладбище
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о тайной страсти гениального режиссера.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Уже завтра, 8 июля, в московском Доме Кино состоится церемония прощания с выдающимся российским режиссером Владимиром Меньшовым. Его не стало 5 июля, но семья до сих пор не может поверить в случившееся. Дочь гения — телеведущая Юлия Меньшова — обсудила трагедию с поклонниками в Instagram. Она представила, как папа отреагировал бы на новость о своей кончине.
Звезда вспомнила, что будучи совсем юным Меньшов часто гулял по Новодевичьему кладбищу столицы. Ему казалось, что это место скопления необычной энергии, ведь среди усопших — уникальные личности: писатель Антон Чехов, режиссер Константин Станиславский, композитор Дмитрий Шостакович.
«Ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках. Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: „Ешкин кот!“» — привела цитату из фильма «Любовь и голуби» Владимира Валентиновича его наследница.
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Оскароносный режиссер Владимир Меньшов умер от тяжелых последствий COVID-19. Медики боролись за его жизнь несколько недель. В последнее время он почти перестал дышать самостоятельно — легкие были серьезно поражены. До своего 82-го дня рождения гений не дожил всего два месяца.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой мистический подарок Юлия Меньшова сделала отцу и тем самым «спрогнозировала» его гибель.
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