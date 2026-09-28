Тело Сергея Соседова привезли в Москву

Тело скончавшегося музыкального критика и журналиста Сергея Соседова доставили в Москву. Самолет с телом приземлился в столичном аэропорту в 21:30 по московскому времени, после чего его встретили сотрудники ритуальной компании. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее в беседе с 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов сообщил, что прощание с Соседовым предварительно состоится 30 сентября в Москве. После церемонии журналиста планируют похоронить на Перепечинском кладбище.

При этом телеведущий Вадим Такменев в социальных сетях сообщил, что прощание с журналистом состоится в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Дата при этом не изменилась. Начало церемонии запланировано на 11:00 по московскому времени.

Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в город, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Во время пребывания в гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. До приезда медиков находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь, однако состояние Соседова быстро ухудшилось — у него начало прерываться дыхание.

Журналиста доставили в больницу, где ему провели операцию. Хирургическое вмешательство продолжалось около трех часов, однако спасти Соседова не удалось. Через несколько часов после операции он скончался.

По результатам экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

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