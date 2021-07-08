Певица МакSим исповедовалась своему духовнику Луке незадолго до болезни

Певица МакSим исповедовалась незадолго до своей госпитализации. Об этом рассказал ее духовник, игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. По его словам, артистка общалась с ним лично по телефону, после чего поведала о своих прегрешениях на исповеди в монастыре.

Как известно, будучи в больнице, МакSим (настоящее имя Марина Максимова. — Прим. ред.) прошла ритуал соборования. Его также провел Лука, несмотря на то, что введенная в состояние медикаментозной комы певица не давала личного согласия на ритуал (это является обязательным условием).

По словам священнослужителя, ошибочно полагать, что сознание у пациентов в коме спит. По его мнению, исполнительница может устремлять к богу свои молитвы и в коме. Он даже сказал, что в ходе соборования МакSим «отреагировала» и словно пришла в себя в какой-то момент, что далеко «не в порядке вещей».

«Это движение не столько души, сколько духа. Душу мы узнаем из зрения, силы разума, воли и чувств. А движения духа… Они к Господу стремятся», — добавил отец Лука.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь.

По последним данным, предоставленным 5-tv.ru Богушевской, ее подопечная по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи не планируют в ближайшее время выводить артистку из медикаментозной комы, так как не наблюдают положительной динамики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип находящейся в коме МакSим преодолел отметку в 63 миллиона просмотров.