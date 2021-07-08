Игорь Верник госпитализирован в московскую больницу

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Карина Бернтгольц
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По данным источника 5-tv.ru, у актера проблемы с сердцем.

Игорь Верник госпитализирован в московскую больницу

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитый российский актер Игорь Верник госпитализирован в московскую клинику. Как сообщил источник 5-tv.ru, у звезды наблюдаются проблемы с сердцем.

В больнице ему сделают плановую коронарографию (рентгенологическое исследование сосудов сердца), по результатам которой назначат дальнейшее лечение.

Игорь Верник — народный артист РФ, телеведущий продюсер и даже певец. Наиболее известные кинокартины с его участием — «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и другие.

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