Игорь Верник госпитализирован в московскую больницу
По данным источника 5-tv.ru, у актера проблемы с сердцем.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Знаменитый российский актер Игорь Верник госпитализирован в московскую клинику. Как сообщил источник 5-tv.ru, у звезды наблюдаются проблемы с сердцем.
В больнице ему сделают плановую коронарографию (рентгенологическое исследование сосудов сердца), по результатам которой назначат дальнейшее лечение.
Игорь Верник — народный артист РФ, телеведущий продюсер и даже певец. Наиболее известные кинокартины с его участием — «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и другие.
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