Игорь Верник госпитализирован в московскую больницу

Знаменитый российский актер Игорь Верник госпитализирован в московскую клинику. Как сообщил источник 5-tv.ru, у звезды наблюдаются проблемы с сердцем.

В больнице ему сделают плановую коронарографию (рентгенологическое исследование сосудов сердца), по результатам которой назначат дальнейшее лечение.

Игорь Верник — народный артист РФ, телеведущий продюсер и даже певец. Наиболее известные кинокартины с его участием — «Жуки», «Кухня», «Физрук», «Псих», «Бальзаковский возраст», «Любовь в большом городе» и другие.