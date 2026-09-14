«Прошу поддержать это увольнение»: Зеленский обратился к Раде с просьбой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 101 0

Сам руководитель ведомства считает, что снятие его с должности — это результат политического давления.

Зеленский об отставке генпрокурора Украины

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленский потребовал от Рады немедленной отставки генпрокурора Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. <…> Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», — написал глава киевского режима.

Он также отметил, что Кравченко может считать данное решение политическим давлением, но «Украина видела все причины».

При этом сам генпрокурор обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в преступной деятельности. В частности, в подделке официальных документов и получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере.

Кроме того, Кравченко подозревает человека, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко, в оказании влияния на судей Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Этот человек, по данным генпрокурора, предлагал им неправомерную выгоду.

Сам Кравченко занимает свою должность чуть больше года. Он был назначен на пост генпрокурора в июне 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. При этом он заявил, что данную должность используют в качестве инструмента политического противостояния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
«Это смешно»: Александр Розенбаум про фильм о его жизни
10:13
Поставки российского газа в Армению приостановлены
9:56
«Как минимум нечестно»: Омаров обиделся на Бородину за тайное крещение дочери
9:45
Ставшая звездой в 14 лет блогер умерла после пластической операции
9:33
Месяцы-ловушки: в какие периоды эффективность работы сотрудников заметно падает
9:25
«Прошу поддержать это увольнение»: Зеленский обратился к Раде с просьбой

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погода передумала: в Центральную Россию возвращается летнее тепло
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео