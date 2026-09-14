«Прошу поддержать это увольнение»: Зеленский обратился к Раде с просьбой

Зеленский потребовал от Рады немедленной отставки генпрокурора Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. <…> Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», — написал глава киевского режима.

Он также отметил, что Кравченко может считать данное решение политическим давлением, но «Украина видела все причины».

При этом сам генпрокурор обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в преступной деятельности. В частности, в подделке официальных документов и получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере.

Кроме того, Кравченко подозревает человека, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко, в оказании влияния на судей Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Этот человек, по данным генпрокурора, предлагал им неправомерную выгоду.

Сам Кравченко занимает свою должность чуть больше года. Он был назначен на пост генпрокурора в июне 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. При этом он заявил, что данную должность используют в качестве инструмента политического противостояния.

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