«Я не могу без тебя жить»: Роман Костомаров трогательно признался в любви жене

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 230 0

Пара вместе преодолела сложные жизненные ситуации.

Костомаров трогательно признался в любви жене — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Роман Костомаров трогательно признался в любви Оксане Домниной

Олимпийский чемпион Роман Костомаров трогательно признался в чувствах своей супруге Оксане Домниной, опубликовав в социальных сетях романтичную фотографию.

текстРоман Костомаров и Оксана Домнина.Instagram*/ romankostomarovkrs

На кадре, которым спортсмен поделился с подписчиками, изображены он и Оксана. Пара стоит в окружении книг. А над их головами виднеется четверостишье советского поэта Николая Асеева.

«Я люблю тебя так… Вот так… Как здесь написано!!!» — написал Костомаров, обращаясь к Домниной.

Эта публикация стала очередным публичным признанием в любви Романа Оксане. Они познакомились 25 лет назад, в 2001-м. Однако романтические отношения у них завязались лишь спустя четыре года. Супруги воспитывают двух детей: 15-летнюю дочь Анастасию и 10-летнего сына Илью.

Костомаров и Домниной официально стали мужем и женой после рождения детей — в 2014 году. Чуть позже пара обвенчалась.

Ранее олимпийский чемпион рассказал корреспонденту 5-tv.ru о своем подходе к преодолению сложных периодов в жизни. По его словам, ключ к восстановлению — найти внутреннее вдохновение и постепенно возвращаться к привычной жизненной энергии.

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