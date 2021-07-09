День рождения маленькой звезды «Дома-2» обернулся серьезным скандалом

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Карина Исхакова
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Валерий Блюменкранц покинул вечеринку в честь четырехлетия своей дочери после ссоры с экс-женой.

Фото, видео: Instagram @blumenkranz89

Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц приехал в Москву из Петербурга, чтобы посетить вечеринку в честь дня рождения дочери. Бывшая супруга мужчины — Тата Блюменкранц решила устроить веселый праздник для маленькой Бетти. Она организовала тематическое мероприятие у бассейна в стиле диснеевского мультфильма «Русалочка». Аниматоры в ярких костюмах, шоу мыльных пузырей: такой праздник — мечта каждой маленькой девочки. Мероприятие могла испортить только ссора родителей, которые уже несколько лет не живут вместе.

Валерий Блюменкранц подарил дочери нежный букет хризантем и конструктор. Но времени с именинницей отец провел совсем немного. Во время празднования родители девочки поругались. По словам Валерия, его бывшая жена сначала попросила денег. После чего, Тата Блюменкранц обратилась с экс-супругу, чтобы тот написал рекламный пост о хорошо организованной вечеринке. Об этом мужчина рассказал в разделе сторис своего аккаунта в Instagram.

«Череда моих неприятностей продолжается. Пришел на день рождения ребенка, вручил подарок. Тата попросила у меня денег — я ей дал. А она ходит злая такая. Потом говорит, чтобы я выложил сторис и рассказал о том, какую суперскую вечеринку она организовала. Я ей сказал, что сам разберусь, что мне выкладывать. Она меня выгнала. Я не понимаю, с головой что ли не все в порядке у человека», — рассказал экс-участник «Дома-2».

Валерий покинул мероприятие. Подписчики знаменитости не довольны его решением, так как он мало времени проводит с дочерью. Сейчас у Валерия новая семья. Он женат на другой участнице известной телестройки — Анне Левченко. В апреле супруга подарила ему сына, мальчика называли Давидом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на съемках «Дома-2» жестко избили 18-летнюю участницу. Ее увезли на скорой.

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