«Танюша цветет с Песковым»: Навка растрогала поклонников солнечным фото с мужем и детьми
В День семьи, любви и верности олимпийская чемпионка поделилась секретом счастливых отношений.
Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @tatiana_navka
Фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в День семьи, любви и верности опубликовала фото, на котором запечатлены все дети, которых она воспитывает вместе со своим супругом — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.
«Ищите того человека, с которым у вас общее чувство юмора, оно помогает не только жить, но и справляться со всеми трудностями! Берегите, цените и любите друг друга!» — написала спортсменка.
На снимке запечатлены дочь Навки от союза с фигуристом Александром Жулиным Саша и младшая дочь Надя от брака с Песковым, а также дети Дмитрия от предыдущих браков — Николай, Лиза, Дени и Мика.
Подписчики Навки изумились фотографии. Они отметили, что их семья может стать примером для других.
«Вы самая прекрасная и счастливая семья из числа медийных!»;
«Танюша цветет с Песковым. Он делает ее счастливой»;
«Какая у вас большая дружная семья!» — выразили свое восхищение и умиление поклонники звездной пары.
Ранее 5-tv.ru публиковал историю успеха Татьяны Навки.
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