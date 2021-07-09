«Танюша цветет с Песковым»: Навка растрогала поклонников солнечным фото с мужем и детьми

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Егор Измалкин
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В День семьи, любви и верности олимпийская чемпионка поделилась секретом счастливых отношений.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @tatiana_navka

Фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в День семьи, любви и верности опубликовала фото, на котором запечатлены все дети, которых она воспитывает вместе со своим супругом — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

«Ищите того человека, с которым у вас общее чувство юмора, оно помогает не только жить, но и справляться со всеми трудностями! Берегите, цените и любите друг друга!» — написала спортсменка.

Instagram @tatiana_navka

На снимке запечатлены дочь Навки от союза с фигуристом Александром Жулиным Саша и младшая дочь Надя от брака с Песковым, а также дети Дмитрия от предыдущих браков — Николай, Лиза, Дени и Мика.

Подписчики Навки изумились фотографии. Они отметили, что их семья может стать примером для других.

«Вы самая прекрасная и счастливая семья из числа медийных!»;

«Танюша цветет с Песковым. Он делает ее счастливой»;

«Какая у вас большая дружная семья!» — выразили свое восхищение и умиление поклонники звездной пары.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю успеха Татьяны Навки.

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