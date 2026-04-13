Спортсменка, примерная мать и просто красавица: история успеха Татьяны Навки

Татьяне Навке исполнился 51 год

Прославленная российская фигуристка Татьяна Навка празднует день рождения. 13 апреля олимпийской чемпионке в танцах на льду исполнился 51 год. Как же складывалась карьера и личная жизнь спортсменки?

Сплошное золото

История спортивной пары Татьяны Навки и Романа Костомарова началась в 1998 году, но победы не пришли сразу. Только в 2003 году Навка и Костомаров выиграли чемпионат России. Затем Навка завоевала золото на трех Чемпионатах страны — в 2003-м, 2004-м и 2006 годах. Потом ей три раза покорился чемпионат Европы — с 2004 по 2006 годы. Чемпионат мира Навка выиграла дважды, в 2004 году и в 2005-м. Главным триумфом в жизни Навки стали Олимпийские игры в Турине в 2006 году. После этого Татьяна Навка решила закончить профессиональную карьеру.

Телепроекты и шоу

В 2006 году хореограф Илья Авербух запустил ледовый проект, участие в котором принимали знаменитые фигуристы в парах со звездами шоу-бизнеса. Навка стала одной из главных звезд высокорейтингового телепроекта «Звезды на льду». Впоследствии Навка участвовала в «Ледником периоде», в том числе в качестве жюри. ТАСС / Белоусов Виталий

Личная жизнь

В 2000 году Навка вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, брак был зарегистрирован в мэрии Нью-Йорка. 2 мая 2000 года у Навки и Жулина родилась дочь Александра. К 2008 году брак фактически распался, а в 2010 году Татьяна и Александр официально объявили о разводе.

В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Их знакомство было весьма необычным. Чиновника и спортсменку «свела» знаменитый медиаменеджер Маргарита Симоньян на дне рождения общего знакомого. Правда, этот роман завязался не сразу. Погруженные в работу знаменитости начали встречаться лишь спустя год после знаменательной вечеринки. В 2014 году у влюбленных родилась дочь Надежда, а еще спустя несколько месяцев, 1 августа 2015-го Навка и Песков сыграли свадьбу.

