«Болезнь очень коварная»: госпитализированная Догилева высказалась о самочувствии
Врачи диагностировали у звезды пневмонию.
Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; Instagram @shukshina_maria
Новость о госпитализации актрисы Татьяны Догилевой с пневмонией всерьез взволновала ее поклонников. Узнать о состоянии здоровья актрисы поклонники смогли благодаря посту, который разместила у себя в сторис в Instagram ее подруга Мария Шукшина.
В сообщении звезда сериала "Люба, дети и завод!" рассказала, что находится в ковидном отделении 23-й больницы, врачи оценивают ее состояние как «неплохое». Догилева призвала подписчиков внимательнее относится к своему здоровью и соблюдать меры борьбы с коронавирусом.
«Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру. Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная. Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. Не лезьте, куда не надо без необходимости», — написала актриса.
Знаменитость поблагодарила своих поклонников за поддержку и добрые пожелания.
Как рассказывает «Утро.ру», артистку доставили в больницу с поражением легких в 30%. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. На протяжении нескольких дней Догилева скрывала свою госпитализацию от общественности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяне Догилевой пришлось отложить съемки из-за болезни.
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