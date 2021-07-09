«Болезнь очень коварная»: госпитализированная Догилева высказалась о самочувствии

Новость о госпитализации актрисы Татьяны Догилевой с пневмонией всерьез взволновала ее поклонников. Узнать о состоянии здоровья актрисы поклонники смогли благодаря посту, который разместила у себя в сторис в Instagram ее подруга Мария Шукшина.

В сообщении звезда сериала "Люба, дети и завод!" рассказала, что находится в ковидном отделении 23-й больницы, врачи оценивают ее состояние как «неплохое». Догилева призвала подписчиков внимательнее относится к своему здоровью и соблюдать меры борьбы с коронавирусом.

«Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру. Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная. Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. Не лезьте, куда не надо без необходимости», — написала актриса.

Instagram @shukshina_maria

Знаменитость поблагодарила своих поклонников за поддержку и добрые пожелания.

Как рассказывает «Утро.ру», артистку доставили в больницу с поражением легких в 30%. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. На протяжении нескольких дней Догилева скрывала свою госпитализацию от общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяне Догилевой пришлось отложить съемки из-за болезни.