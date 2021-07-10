Момент, как мама выбрасывает завернутого в пакет младенца под Саратовом, попал на видео
| Карина Бернтгольц Происшествия 1 049
Ребенок госпитализирован. СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.
Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; ВКонтакте / Анастасия Александровна
Момент, как мама выбрасывает завернутого в пакет младенца в городе Энгельсепод Саратовом, попал на видео. На кадрах запечатлено, как женщина выходит из дома, идет к мусорным контейнерам со свертком, и кидает его в один из них. Позже прохожая, услышавшая детский плач, обнаружила в пакете новорожденного ребенка. Мальчик был госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.
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