Момент, как мама выбрасывает завернутого в пакет младенца под Саратовом, попал на видео

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Карина Бернтгольц
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Ребенок госпитализирован. СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; ВКонтакте / Анастасия Александровна

Момент, как мама выбрасывает завернутого в пакет младенца   в городе Энгельсепод Саратовом, попал на видео. На кадрах запечатлено, как женщина выходит из дома, идет к мусорным контейнерам со свертком, и кидает его в один из них. Позже прохожая, услышавшая детский плач, обнаружила в пакете новорожденного ребенка. Мальчик был госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

 СК РФ проводит проверку по факту произошедшего.

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