«Я одна остаюсь»: мать Соседова в слезах рассказала о гибели сына

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 8 293 0

Музыкальный критик находился в Нерюнгри, где работал в составе жюри конкурса.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Мать Соседова сначала приняла новость о смерти сына за обман мошенников

Мать журналиста и музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала об обстоятельствах гибели сына. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что сначала приняла сообщение о трагедии за звонок мошенника.

«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — поделилась женщина.

По словам Антонины Петровны, о произошедшем ей рассказал продюсер по имени Виктор Николаевич. Он сообщил, что Соседов упал с лестницы в отеле и получил травму головы. На место вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Кошмар какой. Вызывали скорую, тут же в больницу, но спасти не смогли», — рассказала мать критика.

Соседов отправился в Нерюнгри через Благовещенск. Антонина Петровна уточнила, что сын входил в состав жюри проходившего там конкурса. Перед поездкой она просила его не отправляться так далеко.

«Позавчера улетел до Благовещенска самолетом, а там они каким-то своим ходом уже в Нерюнгри. Там конкурс какой-то был. Вот то, что я знаю. Больше ничего не знаю», — сообщила женщина.

Мать телеведущего также призналась, что они жили вдвоем и теперь ей предстоит остаться одной.

«Ой, я не знаю, что делать. Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила: «Не надо ехать так далеко», — сказала Антонина Петровна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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