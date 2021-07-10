«Не вижу ничего плохого»: Голубкина о съеденном торте «Любовь и голуби» в день похорон Меньшова

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Алиса Старжевская
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Актриса решила прокомментировать ситуацию, вызвавшую скандал в медийном пространстве.

Фото, видео: Instagram @golubkina1973

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина в день похорон Владимира Меньшова выложила в сеть неоднозначный ролик, на котором звезды развлекаются перед выходом на сцену и спорят, когда им съесть торт с надписью «Любовь и голуби».

При этом поклонники стали негодовать, почему артисты отечественного кинематографа так веселятся в гримерной — в то время как вся страна провожает в последний путь режиссера Владимира Меньшова, который в 1984 году снял одноименный с кондитерским изделием фильм.

В связи с этим Голубкина вышла на связь с поклонниками и прокомментировала скандальную ситуацию, пояснив, что в этот день артисты играли спектакль «Любовь и голуби» в Светлогорске. А торт им подарили прокатчики, которые решили порадовать звезд.

«Дали нам этот торт, и я подумала, что это чудо какое-то. Спор был, есть ли его до спектакля или после спектакля. Ну, короче, не дотерпели — сожрали прямо на месте. Вы бы знали, как коллектив бросается на что-то неожиданное и радостное», — объяснила она.

При этом, по словам Голубкиной, между этими событием и прощанием с Меньшовым нет никакой логической связи, поскольку театральный коллектив вполне мог «поминать Канта» в этот день.

«Такой бред. Я не вижу в этом ничего плохого. Не вижу никакой связи логической. Это не значит, что мы поехали в Светлогорск с тортом в день похорон Меньшова», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в день похорон Меньшова Мария Голубкина съела злосчастный торт.

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