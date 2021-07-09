В день похорон Меньшова Голубкина съела торт с надписью «Любовь и голуби»

Мария Голубкина и ее знаменитые коллеги приехали со своим спектаклем в Калининградскую область. В сторис, которые выложила актриса в Instagram, запечатлено, как звезды веселятся перед выходом на сцену в Светлогорске и планируют съесть торт с надписью «Любовь и голуби».

Заметно, что у всех участников ролика хорошее настроение, они шутят и улыбаются. В Москве же в этот день, 8 июля, провожали в последний путь режиссера Владимира Меньшова, в 1984 году снявшего фильм «Любовь и голуби», который стал легендарным и полюбился огромной аудитории разных возрастов.

«Не жрите, не жрите его! Только после спектакля», — переживает за торт и обращается к коллегам Голубкина.

Instagram @golubkina1973

В следующих видео актриса показала, что десерт все-таки съели до выхода на сцену.

Поступок Голубкиной в день, когда вся страна скорбила о смерти Меньшова, показался поклонникам возмутительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Доме кино простились с великим режиссером.