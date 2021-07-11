Стало жарко: пассажир рейса Москва-Анталья саботировал вылет, открыв аварийный люк

Пассажир рейса Москва-Анталья стал виновником замены самолета, самовольно открыв люк аварийного выхода. Утренний вылет из аэропорта «Шереметьево» задерживался на час, на борту было жарко, и некоторым стало плохо. Мужчина, вдохновленный всеобщим недовольством, решил взять ситуацию в свои руки и впустить немного свежего воздуха в салон.

Пассажиры злополучного рейса поделились кадрами происшествия. На них запечатлен момент спора изнуренных духотой людей с бортпроводниками, а также последствия инцидента. «Герой», конечно, добился того, что его попутчики освежились, однако после этого всем снова пришлось ждать. Теперь уже нового самолета, так как после открытия двери опустился надувной спасательный трап.

«Нам нечем дышать! Решайте вопрос прямо сейчас! Я не буду ждать, у меня ребенок задыхается!» — возмущалась одна из женщин на борту.

«Я тоже не буду ждать», — поддержал ее мужчина и пошел открывать дверь.

Пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков рассказал, что в результате ЧП задержка рейса составила четыре часа. По его словам, на предприятии создана комиссия по расследованию инцидента.

«Во время подготовки рейса Москва-Анталья к вылету при невыясненных обстоятельствах произошел выпуск аварийного трапа на второй левой двери. Пассажиры были высажены из самолета. Было оперативно принято решение о замене воздушного судна», — сказал Стариков.

Ранее 5-tv.ru сообщал об авиадебоше на рейсе Махачкала-Москва: один из пассажиров решительно не хотел надевать защитную маску. Ни увещевания командира воздушного судна, ни физические попытки бортпроводников поднять буяна с кресла не увенчались успехом, а один из правоохранителей получил удар по голове. Видео потасовки публиковали попутчики дебошира.