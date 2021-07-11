Малышка в луже крови: мать зарезала малолетнюю дочь и свела счеты с жизнью

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Георгий Иванов
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На теле ребенка обнаружили не менее десяти ножевых ранений. Трагедия произошла в Краснодаре.

Малышка в луже крови: мать зарезала малолетнюю дочь и свела счеты с жизнью

Фото: Depositphotos / thisisarto

Страшную находку обнаружила пенсионерка в квартире своей дочери в Краснодаре. Пожилая женщина пришла, чтобы проведать внучку, но ей никто не открыл, дверь жилища была заперта изнутри. Бабушка вызвала спасателей, те взломали замок и вошли в квартиру.

На полу в комнате лежал окровавленный и истерзанный труп пятилетней девочки. На теле ребенка обнаружили не менее десяти ножевых ранений в области груди и живота. Возможности выжить практически не было. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на собственный источник, мертвая малышка лежала в луже крови.

Прибывшие на место правоохранители немедленно начали искать убийцу, а также мать пятилетней. Оказалось, что женщина на тот момент тоже была мертва. По предварительной информации, это она сама зарезала малолетнюю дочку, а после свела счеты с жизнью.

Краевое управление Следственного комитета возбудило по факту убийства ребенка уголовное дело, проводятся проверки и экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии и мотивов виновных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 13-летний подросток выкинул с балкона седьмого этажа свою новорожденную сестру прямо на глазах у матери.

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