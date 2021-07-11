Скинул с балкона и сел за мультики: шокирующие детали убийства младенца в Москве

Члены московской семьи, где подросток выбросил свою новорожденную сестру с балкона седьмого этажа, до сих пор не могут опомниться и прийти в себя. Тем временем постепенно выясняются обстоятельства страшной трагедии.

Как удалось узнать «МК», в однокомнатной квартире проживали бабушка, семейная пара, и 13-летний сын женщины от первого брака. Подросток с детства имел особенности в развитии и наблюдался у специалистов, у мальчика были серьезные отклонения в психике. На появление в доме маленькой сестренки он изначально никак не отреагировал.

В день трагедии все члены семьи были дома, отец вышел в магазин за продуктами, бабушка была в комнате и раскладывала вещи, там же мальчик смотрел мультфильмы, а новорожденный младенец лежал в люльке.

Мать отошла в туалет и даже специально не стала запираться, чтобы не оставлять детей без присмотра. Она увидела, как мимо двери проскользнул ее сын. Женщина вышла за ним на кухню, где был балкон, и увидела, как мальчик бросает сверток с ребенком. То есть все это произошло буквально на глазах женщины.

Сам же подросток в силу болезни, по всей видимости, не отдавал отчета в своих действиях и не понимал, что произошло, он просто вернулся в комнату и продолжил смотреть мультики. Как подобное могло случиться, когда вместе с детьми в комнате была бабушка, а мать видела комнату из туалета — предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате падения с седьмого этажа девочка скончалась на месте, мать выбежала и подняла тело дочки еще до приезда скорой помощи.