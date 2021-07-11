«Такой крик был»: Что известно о московской семье, где брат выбросил младенца с балкона

Страшная трагедия произошла в одной из московских семей. По версии следствия, брат выбросил новорожденную сестру с балкона седьмого этажа. Совпало, что ребенок выбрал момент, когда все взрослые отвлеклись: мама ушла в туалет, бабушка перекладывала вещи, а папа отправился за продуктами. Родительница старалась следить за своими детьми, однако не успела глазом моргнуть, как малышка оказалась на асфальте на улице.

Знакомые и соседи утверждают: семья, где случилось ЧП, была благополучной. Ни ребенок, ни родители не отличались странным поведением.

«Нормальный совершенно. Семья хорошая была. <…> Могут звуки какие-то издавать. Слышал, как он пел», — поделился житель соседнего дома с тем, где произошла трагедия.

Женщина, проживающая неподалеку, также добавила: по старшему брату умершей девочки было заметно, что есть отклонения, однако ничего особенного в его повадках не наблюдалось.

«Внучка говорит: посмотрите в окно. А мы были на кухне. Я говорю: а что случилось? А у нас стоит милиция, девушка стоит. И мы так выглянули: я сначала думала. Что драка была. <…> Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я присутствовала, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал. Видно, что у него отклонения какие-то. Вчера тот же мужчина с тем же мальчиком катались на самокате», — поделилась София.

Еще одна девушка, проживающая по соседству, стала очевидцем самого убийства, однако не предполагала, что на асфальт упал именно ребенок — настолько крошечный он был.

«Она его так подняла и понесла. Я такой крик слышала из квартиры, когда мы тут стояли. <…> Мы видели, что женщина подошла, что-то взяла. Это было что-то очень маленькое. Не подумали. Что это ребенок», — вспомнила очевидица.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется расследование. Родственники погибшей малышки до сих пор не могут прийти в себя.