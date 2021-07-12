Белая Луна в Козероге: как использовать период с 13 июля для карьерного взлета

Белая луна (или по-другому Селин), 13 июля переходит в знак Козерога, и это может очень хорошо сказаться на успехах всех знаков зодиака в карьере. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как вести себя в этот период, чтобы максимально продвинуться вперед.

«Козерог — это знак упорства, знак постановки цели и четкого движения к ней. Вы должны прописать их (цели — Прим. ред.) во временном промежутке», — раскрыла секрет успеха Алена Никольская.

Однако ничего не получится, если неправильно поставить себе цель. Например, простая формулировка «выучить английский язык» не поможет. А вот «выучить английский язык в течение полугода, чтобы свободно разговаривать с носителями» — это должно сработать.

«Прописывайте и делайте необходимые шаги. Козерог двигается и развивается именно так. Он помогает только тем, кто делает действительно и реально», — уточнила Никольская.

Если вы вкладываетесь, а не просто ждете, что что-то упадет на голову, в этом случае вы имеете возможность получить хорошие деньги, продвижение по работе и даже недвижимость.

«Трудитесь и будете вознаграждены по достоинству», — заключила астролог.

Как писал 5-tv.ru ранее, Алена Никольская дала астропрогноз на неделю с 12 по 18 июля.