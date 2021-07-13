«Я себя презираю»: Лариса Лужина раскаялась в романе с возлюбленным Гурченко

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Алиса Старжевская
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Народная артистка РСФСР призналась, что встречалась со множеством мужчин в молодости. Теперь она жалеет об этом.

«Я себя презираю»: Лариса Лужина раскаялась в романе с возлюбленным Гурченко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Советская и российская актриса Лариса Лужина сожалеет, что в молодости встречалась с множеством разных мужчин. Об этом она сама рассказала в программе Бориса Корчевникова на телеканале «Россия».

«Ну влюбчивая я была! Теперь казнить себя что ли? Я себя презираю за это. У меня было много мужиков, теперь никого нет», — раскаялась звезда.

Она также рассказала, что, будучи замужем за российским кинооператором Алексеем Чардыниным, тайно встречалась с актером Александром Фадеевым. Последний в тот момент состоял в отношениях с Людмилой Гурченко.

«В Сашу была серьезно влюблена. Дело в том, что мы с мужем часто расставались, и надо было чем-то заполнить эти паузы», — призналась Лужина.

По словам народной артистки РСФСР, у Чардынина в одну из таких «пауз» появилась новая возлюбленная по имени Лариса. В итоге с ней кинооператор прожил счастливо до конца дней.

Что касается Лужиной, у нее подобных отношений за все четыре брака так и не сложилось. За свою ветреность сегодня 82-летней Лужиной сейчас приходится расплачиваться одиночеством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Лужина поведала о наказании за предательство второго супруга.

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