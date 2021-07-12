Видео с места ДТП: известный гонщик с подругой сгорели заживо в своем Porsche

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с полыхающим у обочины дороги Porsche, в котором после ДТП заживо сгорели известный в Санкт-Петербурге авто- и мотогонщик Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина. На кадрах роскошный спортивный автомобиль, в котором оказались зажаты погибшие после столкновения с опорой линии электропередачи, уже догорает.

Владелец желтого Porsche, от которого осталась лишь груда искореженного металла, 36-летний автолюбитель, блогер и хозяин отеля в Северной столице Куренбин, по словам близких знакомых, был также талантливым проектировщиком и художником. Помимо того, являлся мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, не раз становился призером и победителем дрифт-соревнований.

Татьяна Игушина — тоже спортсменка. Судя по данным на странице в Instagram, она — обладательница мирового рекорда среди женщин, сумевшая обогнуть земной шар на мотоцикле за 18 дней. Предположительно, пара направлялась на дачу у озера Долгое.

По данным 5-tv.ru, полученным от источников в близком кругу Куренбина, он вел разгульный образ жизни, часто менял девушек. Из-за этих привычек он поссорился с матерью, не общались родные почти год. Авария произошла поздним вечером — около 22:00 — в поселке Стрельцово, что в Выборгском районе Ленинградской области. Почему машина на огромной скорости слетела с дороги в кювет и врезалась опору ЛЭП, пока неизвестно. Тела обгорели настолько сильно, что даже опознать их визуально было невозможно, не говоря уже об определении степени возможного алкогольного опьянения.

Правоохранители продолжают расследование смертельного инцидента.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности смертельного ДТП под Армавиром. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли двое детей и один взрослый. Еще семь человек пострадали.