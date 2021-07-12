Как вызвать своего ангела-хранителя в домашних условиях?

У каждого человека есть своей ангел-хранитель. Защитник, которого, возможно, вы ни разу не видели, но хотя бы единожды ощущали его присутствие. Чаще всего за помощью к верховному покровителю обращаются люди, когда в их дом пришла беда или болезнь. Главное после оказанной помощи не забыть поблагодарить своего ангела.

Для того чтобы обратиться к своему защитнику, не нужно идти в храм. Пообщаться с покровителем можно и в домашних условиях. Перед тем, как вызвать своего стража необходимо провести небольшой сеанс релаксации.

Уделите этому минут 15-20. Расслабьтесь, отчистите свои мысли. Стоит учитывать, что ангел-хранитель поможет вам осуществить только добрые помысли. Если вы задумали кому-то отомстить, ваш духовный покровитель не будет вам помогать.

Как вызвать ангела при помощи свечи?

Этот простой в исполнении ритуал нужно проводить на рассвете. Возьмите лист бумаги и напишите на нем свое желание. Возможно, вы хотите улучшить свое здоровье или найти ответ на интересующий вопрос. Зажгите свечу и встаньте возле окна. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем обращении к ангелу. Свечу оставьте на окне, лист бумаги спрячьте. В течение трех дней задуманное должно исполнится.

Как вызвать ангела-хранителя во сне?

Перед сном зажгите три свечи и дайте им дотлеть. После зажгите еще одну и сядьте с ней на кровать. Мысленно проговорите свои желания. Старайтесь излагать их подробно, не упустив ни одной детали. После того как свеча догорит, ложитесь спать. Во сне, к вам должен явиться ваш защитник и поговорить с вами.

Ваш ангел-хранитель может навестить вас и наяву. Но вы не сможете его увидеть, а только почувствуете его прикосновения. В этом случае необходимо произнести свое желание уже вслух.

Есть еще несколько способов понять, что небесный покровитель предстал перед вами. Вы можете почувствовать легкое дуновение ветра. Вам может показаться, что кто-то произносит ваше имя. В этих случаях, можно быть уверенным, что защитник откликнулся на ваши просьбы. Если с небесным стражем не удалось пообщаться, не нужно отчаиваться. Проведите ритуал повторно через несколько дней.

Ранее 5-tv.ru писал, как распознать присутствие ангела-хранителя.