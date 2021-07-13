Массовая драка произошла в ночь на 13 июля недалеко от метро Кузьминки в Москве. По предварительной информации, побоище устроили несколько групп трудовых мигрантов из Средней Азии.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, конфликт возник на фоне личной неприязни. По предварительной информации, в драке участвовали от 150 до 200 человек.

Как видно на кадрах, которые жители столицы выкладывают в социальных сетях, беспорядки шли не только на тротуарах, но и перекинулись на проезжую часть. Оказалось заблокировано движение автомобилей.

Как стало известно 5-tv.ru, драка началась около 19 часов вечера. Ближе к ночи к каждой из сторон конфликта прибыло «подкрепление». Несколько человек в результате побоища получили столь серьезные травмы, что их пришлось увезти с места событий на скорой.

На данный момент драка остановлена, на месте работают правоохранители, которые задерживают самых агрессивно настроенных участников, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге произошла массовая драка с участием дрэг-квин-моделей.