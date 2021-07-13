Жители Ленобласти остались без воды в аномальную жару. Чиновники обвинили дачников
Коммунальщики объяснили засуху в трубах тем, что горожан «обкрадывают» садоводы. При этом на колонку, из которой вода вытекает на дорогу, внимания никто не обращает.
Фото, видео: depositphotos / Andrey_Kuzmin; 5-tv.ru
Ленинградская область переходит на режим экономии воды. Причиной всему аномальная жара, во время которой система стала работать с перебоями. Жителей уже попросили поменьше использовать воду, но даже это не помогает. Некоторые микрорайоны все равно сидят без нее неделями.
Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе узнал, когда же прекратится эта засуха в трубах.
«Все очень плохо. Вот холодная вода (открывает кран — Прим. ред.), это весь напор. Вот она уже почти закончилась. Ночью будим детей, сами встаем. Я вчера в 2 часа ночи встала, чтобы пойти помыть посуду, сполоснуть ребенка, поставить стирку», — говорит Анна Гавриленко, жительница села Ульяновка.
На наших глазах тоненькая струйка иссякла. И кажется, эти капли стали последними и в чаше народного терпения. Сразу три населенных пункта остались без воды! И сами виноваты, заявили коммунальщики! В период аномальной жары– дачники и садоводы, говорят, обокрали горожан!
«Как и предупреждали вчера, чрезмерный разбор (привет дачникам и любителям бассейнов на огороде) опять сделал свое дело. Резервуары чистой воды пустые и встают на наполнение. Пока же воды, естественно, не будет», — говорится на странице коммунальной компании «Локс» в Instagram.
А после это этого еще и председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков посоветовал жителям быть экономнее.
«Местные жители и дачники в жару не просто пьют воду, но и поливают ей огороды, наполняют емкости, бочки, бассейны. А до тех, кто дальше по трубе, вода просто не доходит», — объяснил чиновник.
Люди не верят в дачников, выпивших и потративших их воду на полив. Большинство участков в районе более чем скромные, и бассейнов на них не наблюдается. Зато есть вот такая колонка, и принадлежит она той же водоснабжающей компании. Вода с нее течет круглыми сутками поливая дорогу. Вот уж поистине безответственная трата бесценного ресурса в аномальною жару.
Кстати, по прямому назначению колонка не работает — набрать здесь воды невозможно. Сами жители уверены — к засухе привели постоянные протечки и несвоевременный ремонт и так работающей на пределе системы водоснабжения. Сейчас ее пытаются привести в порядок.
«Чтобы предотвратить перебои с водой, в Никольском поселении есть два резервуара по две тысячи кубометров воды. Но этого недостаточно. Поэтому решили построить два по девять тысяч кубов и строительство еще одной ветки от Невского водовода, чтобы наполнять эти резервуары», — сказал глава администрации Тосненского района Клементьев Андрей.
Нас уверили: речь пока не идет о том, что воду будут включать по графику. Но в снабжающей организации от объяснений отказались. Молчание хранят и коллеги-коммунальщики в Саратовской области. Где люди тоже изнемогают от жажды, а температура уже под 40.
«Говорят, ждите дождя, дождь пойдет — вода будет! У нас уже неделю ни капли, у нас уже краны засохли!» — жалуется один из жителей села Раскатово.
Помочь может только замена всей, давно прогнившей и потерявшей давление системы водоснабжения. Но и тут виноватыми оказались люди: по версии местных властей, денег на ремонт нет, потому что жители не платят за отсутствующую в кране влагу. Парадокс!
Но иногда жильцы и правда виноваты — в Челябинской области организовали целый отдел по поиску «врезок» — незаконных подключений к водопроводу.
Впрочем, несмотря на повальное воровство воды — перебоев здесь пока не было. Как и обвинений в адрес дачников, которые якобы истратили всю воду на свои бассейны.
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