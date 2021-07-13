Жители Ленобласти остались без воды в аномальную жару. Чиновники обвинили дачников

Ленинградская область переходит на режим экономии воды. Причиной всему аномальная жара, во время которой система стала работать с перебоями. Жителей уже попросили поменьше использовать воду, но даже это не помогает. Некоторые микрорайоны все равно сидят без нее неделями.

Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе узнал, когда же прекратится эта засуха в трубах.

«Все очень плохо. Вот холодная вода (открывает кран — Прим. ред.), это весь напор. Вот она уже почти закончилась. Ночью будим детей, сами встаем. Я вчера в 2 часа ночи встала, чтобы пойти помыть посуду, сполоснуть ребенка, поставить стирку», — говорит Анна Гавриленко, жительница села Ульяновка.

На наших глазах тоненькая струйка иссякла. И кажется, эти капли стали последними и в чаше народного терпения. Сразу три населенных пункта остались без воды! И сами виноваты, заявили коммунальщики! В период аномальной жары– дачники и садоводы, говорят, обокрали горожан!

«Как и предупреждали вчера, чрезмерный разбор (привет дачникам и любителям бассейнов на огороде) опять сделал свое дело. Резервуары чистой воды пустые и встают на наполнение. Пока же воды, естественно, не будет», — говорится на странице коммунальной компании «Локс» в Instagram.

А после это этого еще и председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков посоветовал жителям быть экономнее.

«Местные жители и дачники в жару не просто пьют воду, но и поливают ей огороды, наполняют емкости, бочки, бассейны. А до тех, кто дальше по трубе, вода просто не доходит», — объяснил чиновник.

Люди не верят в дачников, выпивших и потративших их воду на полив. Большинство участков в районе более чем скромные, и бассейнов на них не наблюдается. Зато есть вот такая колонка, и принадлежит она той же водоснабжающей компании. Вода с нее течет круглыми сутками поливая дорогу. Вот уж поистине безответственная трата бесценного ресурса в аномальною жару.

Кстати, по прямому назначению колонка не работает — набрать здесь воды невозможно. Сами жители уверены — к засухе привели постоянные протечки и несвоевременный ремонт и так работающей на пределе системы водоснабжения. Сейчас ее пытаются привести в порядок.

«Чтобы предотвратить перебои с водой, в Никольском поселении есть два резервуара по две тысячи кубометров воды. Но этого недостаточно. Поэтому решили построить два по девять тысяч кубов и строительство еще одной ветки от Невского водовода, чтобы наполнять эти резервуары», — сказал глава администрации Тосненского района Клементьев Андрей.

Нас уверили: речь пока не идет о том, что воду будут включать по графику. Но в снабжающей организации от объяснений отказались. Молчание хранят и коллеги-коммунальщики в Саратовской области. Где люди тоже изнемогают от жажды, а температура уже под 40.

«Говорят, ждите дождя, дождь пойдет — вода будет! У нас уже неделю ни капли, у нас уже краны засохли!» — жалуется один из жителей села Раскатово.

Помочь может только замена всей, давно прогнившей и потерявшей давление системы водоснабжения. Но и тут виноватыми оказались люди: по версии местных властей, денег на ремонт нет, потому что жители не платят за отсутствующую в кране влагу. Парадокс!

Но иногда жильцы и правда виноваты — в Челябинской области организовали целый отдел по поиску «врезок» — незаконных подключений к водопроводу.

Впрочем, несмотря на повальное воровство воды — перебоев здесь пока не было. Как и обвинений в адрес дачников, которые якобы истратили всю воду на свои бассейны.