Два пассажира «Газели» погибли после столкновения с БТР в Ставрополье — видео
Трое детей получили травмы из-за аварии с участием броневика и микроавтобуса.
Фото, видео: 5-tv.ru
Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с БТР по Пятигорском. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.
Инцидент произошел недалеко у хутора Тамбукан. Бронемашина, принадлежащая Росгвардии, с шестью людьми на борту ехала на учения в Ростовскую область и врезалась в «Газель», в которой было девять человек.
В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса погибли. Кроме того, травмы получили четверо человек, включая троих детей. Их отправили в больницу поселка Залукокоаже. Причина происшествия на данный момент неизвестна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как военные потеряли танк посреди федеральной трассы на Сахалине.
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