Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с БТР по Пятигорском. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел недалеко у хутора Тамбукан. Бронемашина, принадлежащая Росгвардии, с шестью людьми на борту ехала на учения в Ростовскую область и врезалась в «Газель», в которой было девять человек.

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В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса погибли. Кроме того, травмы получили четверо человек, включая троих детей. Их отправили в больницу поселка Залукокоаже. Причина происшествия на данный момент неизвестна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как военные потеряли танк посреди федеральной трассы на Сахалине.