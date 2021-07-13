«Не слышала, что он в отношениях»: подруга Прилучного отправила Карпович за борт

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Оксана Тарасова
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Длинноногая блондинка, с которой был замечен актер, намекнула на романтическую связь с ним.

«Не слышала, что он в отношениях»: подруга Прилучного отправила Карпович за борт

Фото: Instagram @bugevuge

Новая подруга актера Павла Прилучного — Волга Король из группы Queens? Официального подтверждения этой информации из уст молодых людей пока не прозвучало. Однако длинноногая блондинка без смущения дает недвусмысленные намеки на связь со звездой сериала «Мажор».

После того, как Прилучный был замечен в компании Волги и ее сестры-близняшки Екатерины, а также Михаила и Лианы Турецких на яхте, главным вопросом поклонников стал: «Где же девушка артиста Мирослава Карпович?». Ведь только недавно пара перестала скрывать свой роман и начала вместе выходить в свет! Стоит отметить, задают вопрос не на пустом месте — на совместном фото актер обнимает Волгу совсем не по-дружески.

Instagram @bliznyashkikorol

Как рассказала журналистам Король, на яхте дружная компания слушала треки Павла Прилучного, записанные к его новому фильму, играла в «Мафию», после чего все вместе готовили ужин. Карпович упомянута не была.

«С Пашей чудесно делать все на свете… Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину», — цитирует Волгу сайт KP.RU.

Стоит отметить, пользователи сети благодушно приняли нежную дружбу актера с близняшками. Виной всему закрепившаяся за Карпович слава разлучницы — многие до сих пор полагают, что Прилучный бросил Агату Муцениеце с детьми именно из-за нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт поставил звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович неутешительный диагноз и посоветовал срочно обратиться к специалисту из-за болезненной худобы.

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