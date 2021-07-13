Валерий Гаркалин рассказал, как Владимир Меньшов ползал перед ним на коленях

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Егор Измалкин
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Артист сыграл в картине скончавшегося от короновируса режиссера «Ширли-мырли» сразу три роли.

Валерий Гаркалин рассказал, как Владимир Меньшов ползал перед ним на коленях

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Актер Валерий Гаркалин, который сыграл сразу три роли в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли», рассказал, как режиссер ползал перед ним на коленях.

По признанию артиста, сниматься в популярную в 90-х комедию позвал его не сам режиссер, а его ассистент. От его кандидатуры Меньшов был не в восторге, что выводило Гаркалина из себя. Однажды он поделился своими переживаниями с коллегой Инной Чуриковой.

«Я начал накручивать Чурикову, что любовь должна быть взаимной. Она сказала, мол, надо бежать к нему и сказать, как мужчина мужчине, что люблю его», — рассказал Гаркалин в интервью Борису Корчевникову.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Актер решил последовать совету. Встретив Меньшова на «Мосфильме», тот высказал свое недовольство.

«Я ему крикнул: «Вы не любите меня!», и такой гул прошелся по коридору. Он мне потом рассказывал, когда это услышал, то подумал, что я сошел с ума, переработал. <…> Он упал на колени и стал мне подыгрывать, как подлинный артист. Владимир Валентинович пополз к моим ногам, обнял их и сказал: «Я тебя люблю! Ну как мне доказать свою любовь?» — поделился Гаркалин.

Ранее 5-tv.ru писал, что стал известен сюжет фильма, который Владимир Меньшов не успел снять при жизни.

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