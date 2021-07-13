Видео: Уличивший жену в измене житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 583

Мужчина с малышом на руках вылез в оконный проем квартиры на одном из верхних этажей высотного дома и что-то кричит, сообщают очевидцы.

Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте @irkdtp 5-tv.ru

Житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна. Об этом сообщают очевидцы инцидента. По их словам, днем 13 июля мужчина с малышом на руках вылез в оконный проем квартиры на 13 этаже дома и начал кричать, что бросит ребенка вниз. По некоторой информации, поводом для чудовищного поступка якобы послужила измена жены. Сведения уточняются.

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