Видео: Уличивший жену в измене житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна

Житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна. Об этом сообщают очевидцы инцидента. По их словам, днем 13 июля мужчина с малышом на руках вылез в оконный проем квартиры на 13 этаже дома и начал кричать, что бросит ребенка вниз. По некоторой информации, поводом для чудовищного поступка якобы послужила измена жены. Сведения уточняются.