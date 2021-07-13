«Иду к вам»: Екатерина Волкова показала могилу Бориса Клюева в день его рождения

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Егор Измалкин
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Коллега артиста по сериалу «Воронины» опубликовала трогательные архивные кадры.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, Instagram @volkovihome

Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая вместе с Борисом Клюевым в сериале «Воронины», посетила могилу коллеги на Троекуровском кладбище в день, когда ему могло исполниться 77 лет. На своей странице в Instagram она показала, как выглядит надгробие артиста. До недавнего времени на месте захоронения стоял деревянный крест.

«Сегодня, правда, день рождения — грустный праздник. Иду к Борису Владимировичу. Не знаю, любил ли он каллы, но у меня он ассоциируется с ними. И, как назло, их сегодня не было практически ни в одном салоне. Я была уверена, что зайду в первый попавшийся цветочный и их куплю, но нет, не так все просто. Грациозный, элегантный, стойкий — это все он, Борис Владимирович. С днем рождения, дорогой! Иду к вам», — рассказала артистка в сторис.

Памятник, представляющий собой черную плиту и белый каменный крест, уставлен вокруг цветами от поклонников и родных.

Instagram @volkovihome

Также Волкова опубликовала трогательное видео, снятое во время празднования дня рождения актера, когда он был еще жив. Кроме того звезда сериалов поведала, об одном из телефонных разговоров.

«Ровно год назад я позвонила вам и услышала ваш спокойный, размеренный голос: „Катюша, я слушаю“; „Борис Владимирович, мой дорогой, мой любимый, с днем рождения!!! Главное — здоровья, все остальное у вас есть“. Вы сказали: „Да, это основное. Сейчас я в кругу своих друзей, скоро увидимся, Катюша“. Но…», — поделилась воспоминаниями Волкова.

Instagram @volkovihome

Борис Клюев умер 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. В последние годы актер боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер «Ворониных» Александр Жигалкин показал, как Клюев держался в кадре последний раз.

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