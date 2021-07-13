«Иду к вам»: Екатерина Волкова показала могилу Бориса Клюева в день его рождения
Коллега артиста по сериалу «Воронины» опубликовала трогательные архивные кадры.
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, Instagram @volkovihome
Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая вместе с Борисом Клюевым в сериале «Воронины», посетила могилу коллеги на Троекуровском кладбище в день, когда ему могло исполниться 77 лет. На своей странице в Instagram она показала, как выглядит надгробие артиста. До недавнего времени на месте захоронения стоял деревянный крест.
«Сегодня, правда, день рождения — грустный праздник. Иду к Борису Владимировичу. Не знаю, любил ли он каллы, но у меня он ассоциируется с ними. И, как назло, их сегодня не было практически ни в одном салоне. Я была уверена, что зайду в первый попавшийся цветочный и их куплю, но нет, не так все просто. Грациозный, элегантный, стойкий — это все он, Борис Владимирович. С днем рождения, дорогой! Иду к вам», — рассказала артистка в сторис.
Памятник, представляющий собой черную плиту и белый каменный крест, уставлен вокруг цветами от поклонников и родных.
Также Волкова опубликовала трогательное видео, снятое во время празднования дня рождения актера, когда он был еще жив. Кроме того звезда сериалов поведала, об одном из телефонных разговоров.
«Ровно год назад я позвонила вам и услышала ваш спокойный, размеренный голос: „Катюша, я слушаю“; „Борис Владимирович, мой дорогой, мой любимый, с днем рождения!!! Главное — здоровья, все остальное у вас есть“. Вы сказали: „Да, это основное. Сейчас я в кругу своих друзей, скоро увидимся, Катюша“. Но…», — поделилась воспоминаниями Волкова.
Борис Клюев умер 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. В последние годы актер боролся с онкологией, но болезнь оказалась сильнее. Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер «Ворониных» Александр Жигалкин показал, как Клюев держался в кадре последний раз.
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